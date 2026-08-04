Toyota увеличила прогноз на год и объявила рекордный выкуп акций

Toyota Motor сообщила о небольшом снижении операционной прибыли по итогам первого квартала финансового года, однако одновременно повысила годовой прогноз и объявила программу обратного выкупа акций на 1 трлн иен (около $6,4 млрд).
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