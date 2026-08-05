Ликсутов: столичный метрополитен обеспечит комфорт пассажиров метро в жару

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы и принимает меры для обеспечения комфорта пассажиров в жаркую погоду, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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