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Газета.ру

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Ликсутов: столичный метрополитен обеспечит комфорт пассажиров метро в жару

Ликсутов: столичный метрополитен обеспечит комфорт пассажиров метро в жару

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы и принимает меры для обеспечения комфорта пассажиров в жаркую погоду, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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