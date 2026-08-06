Ecovyst отчиталась за второй квартал 2026 года и повысила годовой прогноз

Компания Ecovyst, производитель специализированных химических продуктов и катализаторов, опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года и объявила о повышении прогнозов на весь текущий год.
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