Сергей Лавров: Евроатлантические структуры провалили обеспечение безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Анталийском дипломатическом форуме, что евроатлантические структуры не смогли обеспечить безопасность и стабильность в Европе и сосредоточились на наращивании военной напряженности, включая ремилитаризацию Германии.