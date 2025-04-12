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Царьград

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Сергей Лавров: Евроатлантические структуры провалили обеспечение безопасности

Сергей Лавров: Евроатлантические структуры провалили обеспечение безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Анталийском дипломатическом форуме, что евроатлантические структуры не смогли обеспечить безопасность и стабильность в Европе и сосредоточились на наращивании военной напряженности, включая ремилитаризацию Германии.

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