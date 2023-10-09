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В ближайшее время «Реал» объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса

В ближайшее время «Реал» объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса

Свежий инсайд от Фабрицио Романо.Свежий инсайд от Фабрицио Романо.Сегодня, 9 октября, футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своих социальных сетях о том, что мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса Жуниора.

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