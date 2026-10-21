Ведомство выдало 102 предупреждения, две трети из которых уже исполнены. Средняя цена бензина в Рязанской области составляет 85,73 рублей, что выше, чем в других регионах ЦФО.
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