Куйбышевский районный суд Самары приговорил ранее судимого жителя Оренбурга к трем годам и четырем месяцам колонии строгого режима за покупку через мессенджер и хранение 49,44 грамма наркотика, тайник с которым находился в Самаре.
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