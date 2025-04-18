С наступлением тепла водители начали менять зимние шины на летние. В кишиневских автомастерских мастера говорят, что спрос резко возрос, а цена на эту операцию достигает тысячи леев в зависимости от размера шин.
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