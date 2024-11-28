Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома Виндмана в измене США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что подполковник в отставке Александр Виндман совершил государственную измену, после того как бывший свидетель по делу об импичменте Трампа обвинил Маска в том, что Россия невольно использовала его.
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