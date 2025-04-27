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SCMP: береговая охрана Китая высадилась на спорный риф недалеко от Филиппин

SCMP: береговая охрана Китая высадилась на спорный риф недалеко от Филиппин

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Представители береговой охраны КНР (CCG) высадились на спорный риф Сэнди-Кей, расположенный недалеко от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море.

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