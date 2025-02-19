📹🏮В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».
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📹🏮В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».