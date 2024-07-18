Свердловского экс-борца с коррупцией Дьякова оставили в СИЗО Челябинска. Видео

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки (200 млн рублей).
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