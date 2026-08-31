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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джошуа Кушнер о проекте по продаже части прав на ЧМ: «Если бы мы знали, во что это выльется, не вмешивались бы. Хотели направить ФИФА больше капитала и справедливо разделить его»

Джошуа Кушнер высказался о проекте FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

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