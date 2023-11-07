Китай и Россия проведут заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Янцзы-Волга"

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Четвертое заседание Совета по сотрудничеству между регионами верхнего и среднего течения реки Янцзы и Приволжского федерального округа состоится 8 ноября в городе Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/.
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