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Китай

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Китай и Россия проведут заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Янцзы-Волга"

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Четвертое заседание Совета по сотрудничеству между регионами верхнего и среднего течения реки Янцзы и Приволжского федерального округа состоится 8 ноября в городе Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/.

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