«Ты уедешь, таджиков приглашу»: главврач Баховудинов оставляет город без врачей, сокращая и закрывая отделения одно за другим
Avia.pro - СМИ
В Междуреченске, шахтёрском городе Кемеровской области, назревает настоящая буря.
Комментарии
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Я не знаю как такое вообще возможно? Может быть это страшная сказка со злым умыслом? В городе есть власть, есть избранная власть/депутаты, есть руководители больших предприятий, есть просто образованные люди и к их услугам есть телефон, интернет и транспорт, в конце концов. Они что, все дебилы, что не могут донести информацию и свои требования до властей области и, если надо до генерального прокурора, минздрава, депутатов Государственной думы? Это похоже на глас вопиющего в пустыне. Не верю!.
Что из России сделали...Ужас!
В нашем городе власть существует только на бумаге !!!
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