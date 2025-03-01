«Ты уедешь, таджиков приглашу»: главврач Баховудинов оставляет город без врачей, сокращая и закрывая отделения одно за другим

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Я не знаю как такое вообще возможно? Может быть это страшная сказка со злым умыслом? В городе есть власть, есть избранная власть/депутаты, есть руководители больших предприятий, есть просто образованные люди и к их услугам есть телефон, интернет и транспорт, в конце концов. Они что, все дебилы, что не могут донести информацию и свои требования до властей области и, если надо до генерального прокурора, минздрава, депутатов Государственной думы? Это похоже на глас вопиющего в пустыне. Не верю!.
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12 час.
вд
валерий двойнишников
Что из России сделали...Ужас!
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12 час.
Наиль Бакиров
В нашем городе власть существует только на бумаге !!!
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5 час.
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