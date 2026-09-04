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Ripple расширяет продвижение в сфере студенческого спорта, заключив партнерское соглашение во Флориде

Ripple расширяет продвижение в сфере студенческого спорта, заключив партнерское соглашение во Флориде

Florida Athletics объявила о многолетнем партнерстве с компанией Ripple, в рамках которого брендинг XRP будет использоваться начиная с футбольного сезона 2026 года.

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