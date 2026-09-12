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От эфиров «России-24» к психологии: как живёт Екатерина Гринчевская после громкого развода

От эфиров «России-24» к психологии: как живёт Екатерина Гринчевская после громкого развода

Екатерину Гринчевскую знали по сдержанным новостным выпускам на «России-24» — и по браку с Сергеем Капковым, который обсуждали куда охотнее, чем её эфиры.

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