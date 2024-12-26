Контратаки ВСУ провалены: новости СВО от 26 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1036-й день спецоперации России на Украине

Фото © ТАСС / Александр Река На фронтах СВО 26 декабря 2024 года продолжаются интенсивные бои, особенно на Херсонском, Запорожском и Угледарском направлениях, где российские войска атакуют украинские позиции и удерживают контроль над стратегически важными территориями.