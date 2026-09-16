Экспорт пшеницы в июле – сентябре станет самым низким с 2010 года

Экспорт российской пшеницы в июле–сентябре может сократиться до 5,4 млн тонн — минимума с 2010 года. За первые два месяца сезона поставки зерна уже снизились в 2,5 раза, а пшеницы — в 2,3 раза год к году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен пок...
- На Украине заявил...
- НН Володин заявил, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым