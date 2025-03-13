Дубинский: Зеленский поменяет фамилию на аль Нюхани после переезда в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский после переезда в Оман может поменять фамилию на аль Нюхани. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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