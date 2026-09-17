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Рафинья считает, что Ямаль заслужил «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Рафинья после победы над «Расингом» (7:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании отметил, что его одноклубник Ламин Ямаль для него является обладателем «Золотого мяча».

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