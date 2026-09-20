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За день системы ПВО сбили 112 беспилотников над территорией России

За день системы ПВО сбили 112 беспилотников над территорией России

Дежурные системы ПВО в течение дня сбили или подавили 112 украинских беспилотников самолетного типа. Данные предоставило Минобороны РФ в телеграм-канале .

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