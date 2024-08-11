Disney анонсировал новые фильмы и представил официальное название «Аватара 3»

На мероприятии для поклонников Disney объявили детали некоторых новых фильмов, в том числе сообщили название третьей части "Аватара", дополнение к франшизе "Звездные войны" и продолжение "Ледяного сердца".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии