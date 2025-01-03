Новогодний подарок от астрономов: сверхглубокое изображение скопления Антлия

Национальная лаборатория оптико-инфракрасной астрономии (NSF NOIRLab) начала новый год с захватывающего достижения — сверхглубокого изображения скопления Антлия (Antlia, Abell S636), полученного с помощью 570-мегапиксельной камеры Dark Energy Camera (DECam), установленной на 4-метровом телескопе Víctor Blanco в обсерватории Cerro Tololo Inter-American в Чили.