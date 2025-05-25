Алексей Песошин поздравил татарстанских химиков с профессиональным праздником

Поздравление Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина с Днем химика. «Уважаемые работники химической, фармацевтической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика! Татарстан имеет славные вековые научные традиции и высокий промышленный потенциал, которые позволяют обеспечить экономическое развитие страны.