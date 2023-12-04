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Психиатр рассказал, как антидепрессанты ухудшают течение болезней и создают новые

Психиатр рассказал, как антидепрессанты ухудшают течение болезней и создают новые

В современном мире проблемы психического здоровья становятся все более актуальными. В результате все больше людей обращается за помощью к антидепрессантам — препаратам, предназначенным для улучшения настроения и борьбы с депрессией.

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