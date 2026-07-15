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Лидер сборной Франции Мбаппе объяснил поражение от Испании

Лидер сборной Франции Мбаппе объяснил поражение от Испании

В полуфинале чемпионата мира французские футболисты не смогли забить и пропустили два мяча. Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе назвал причину поражения от команды Испании в полуфинале чемпионата мира.

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