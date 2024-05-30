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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony подтвердила, что продолжит выпускать свои игры на PC Сегодня руководитель ...

Sony подтвердила, что продолжит выпускать свои игры на PC Сегодня руководитель ...

Sony подтвердила, что продолжит выпускать свои игры на PCСегодня руководитель Sony Interactive Entertainment Герман Хульст подтвердил, что компания продолжит выпуск своих игр на PC и будет придерживаться такой же стратегии выпуска игр, как и сейчас.

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