«Меняю свежий пластилин на невонючий ластик»: родители делятся способами сэкономить на канцтоварах

Федеральная антимонопольная служба обратилась к 18 крупнейшим отечественным продавцам канцелярии с предложением на период подготовки детей к новому учебному году ограничить рост цен на самые востребованные товары — те самые бесконечные тетрадки, ручки, карандаши и акварельные краски.
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