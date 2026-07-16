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Всё о женщинах

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«Меняю свежий пластилин на невонючий ластик»: родители делятся способами сэкономить на канцтоварах

«Меняю свежий пластилин на невонючий ластик»: родители делятся способами сэкономить на канцтоварах

Федеральная антимонопольная служба обратилась к 18 крупнейшим отечественным продавцам канцелярии с предложением на период подготовки детей к новому учебному году ограничить рост цен на самые востребованные товары — те самые бесконечные тетрадки, ручки, карандаши и акварельные краски.

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