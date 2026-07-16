«Меняю свежий пластилин на невонючий ластик»: родители делятся способами сэкономить на канцтоварах

Федеральная антимонопольная служба обратилась к 18 крупнейшим отечественным продавцам канцелярии с предложением на период подготовки детей к новому учебному году ограничить рост цен на самые востребованные товары — те самые бесконечные тетрадки, ручки, карандаши и акварельные краски.