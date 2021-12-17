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Губернатор Травников запустил процедуру расторжения договора с "Экологией-Новосибирск"

Губернатор Травников запустил процедуру расторжения договора с "Экологией-Новосибирск"

Из-за проблем с вывозом мусора, которые регулярно возникают у регоператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск" и скандалов с перевозчиками, губернатор Новосибирской области Андрей Травников запустил процедуру расторжения договора с компанией.

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