Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Выбили зубы, порвали губу": Мигрант отнял машину у бойца СВО. Полиция бессильна. Ветераны стали добычей

"Выбили зубы, порвали губу": Мигрант отнял машину у бойца СВО. Полиция бессильна. Ветераны стали добычей

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Дерзкие нападения этнокриминала на вернувшихся бойцов СВО, особенно на инвалидов, постепенно становятся повседневностью.

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Комментарии
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Иван Иванов
Когда ребята вернутся домой с фронта они этим чабанам устроят сафари
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12 час.
Валентина смольникова
Только надежда на наших защитников.
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11 час.
Ольга Каширина
Ну и сколько надо терпеть  этот мигрантский  криминал? Ну не может наша полиция с этим справиться.  Давайте думать о создании  народных дружин, которые помогут  справляться с этими безобразиями. Люди воевали, теряли здоровье, а иногда и жизни. Думай,  правительство.  Может быть,  создать некие секретные счета, на которые  будут переводить деньги участникам боевых действий или их родственникам? Ну что-то надо делать, а ничего не делается и никто об этой  борьбе  криминала с нормальными людьми не думает серьезно.  А в результате быстро криминализируется вся  страна.  особенно молодая ее часть.
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10 час.
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