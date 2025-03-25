"Выбили зубы, порвали губу": Мигрант отнял машину у бойца СВО. Полиция бессильна. Ветераны стали добычей

Ольга Каширина

Ну и сколько надо терпеть этот мигрантский криминал? Ну не может наша полиция с этим справиться. Давайте думать о создании народных дружин, которые помогут справляться с этими безобразиями. Люди воевали, теряли здоровье, а иногда и жизни. Думай, правительство. Может быть, создать некие секретные счета, на которые будут переводить деньги участникам боевых действий или их родственникам? Ну что-то надо делать, а ничего не делается и никто об этой борьбе криминала с нормальными людьми не думает серьезно. А в результате быстро криминализируется вся страна. особенно молодая ее часть.