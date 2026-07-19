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Жизнь на освобожденных территориях 19 июля (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 19 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкой агентство новостей» 10:30 Алчевский металлургический комбинат за пять лет выплавил более семи млн тонн стали.

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