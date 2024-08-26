«Некому выполнять гособоронзаказ»: курьеров и таксистов предложили отправить на военные заводы в ТП

Не видел ни одного объявления о том, что требуются рабочие на военные предприятия!!! Может быть чиновникам в сфере труда научится сначала работать по информированию населения и зарплаты нормальные сделать... а там глядишь люди и сами работать пойдут на предприятия!

елену дыбову вернуть на прежнее место работы, в эскорт услуги откуда и набирают такое чмо.. А а вот если на заводы отправить депутатов и прочих чиновников, в СССР было 800 тысяч чиновников, пр путинском капитализме стало 2миллиона 400 тысяч, минимум МИЛЛИОН ЧИНОВНИКОВ НЕ НУЖЕН В ПРИНЦИПЕ вот этот миллион и на заводы и на фронт.

Борис Викторович

Меня в этой теме интересует один вопрос. Почему не грамотный мигрант имеет больше чем квалифицированный рабочий или инженер. Что это за система такая? Зачем тогда учиться, получать профессию и потом нести ответственность за свою работу, если можно без всякой ответственности просто кому-то что-то доставлять? Тогда нужно всем уйти в курьеры, а что будет со страной - никого не касается. А если принять во внимание что мигранты в подавляющем большинстве уходят в серую зону, т.е. налоги не платят, то вообще ерунда какая-то. Кстати я слышал что местным ребятам не так легко попасть на эту работу. Там все крепко держат мигранты.