Лантратова рассказала об обмене с Лубинцом справками для выплат семьям погибших

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что ей удалось наладить с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оперативный обмен справками, нужными для получения семьями погибших выплат.
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