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Царьград

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NYP: Цукерберг на инаугурации Трампа засмотрелся на декольте спутницы Безоса

NYP: Цукерберг на инаугурации Трампа засмотрелся на декольте спутницы Безоса

Цукерберг с супругой воспитывают троих дочерей: Максима, Аурелию и Аугусту.Репортёры поймали неприлично долгий взгляд главы корпорации Meta* Марка Цукерберга на инаугурации нового президента США Дональда Трампа, обращённый в сторону декольте спутницы владельца корпорации Amazon Джефа Безоса Лорен Санчес.

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