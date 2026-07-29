"Точно не радует". Юрист оценил уголовное дело против Дурова и объявление его в розыск

Любой интернет-сервис можно использовать в криминальной деятельности, заявил эксперт amic.ru Пока трудно судить, насколько бесспорной мерой является объявление основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск и его обвинение в содействии терроризму, но, если за таким шагом последует запрет на пользование указанным мессенджером, это вряд ли обрадует наших сограждан, заявил amic.
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