"Точно не радует". Юрист оценил уголовное дело против Дурова и объявление его в розыск

Любой интернет-сервис можно использовать в криминальной деятельности, заявил эксперт amic.ru Пока трудно судить, насколько бесспорной мерой является объявление основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск и его обвинение в содействии терроризму, но, если за таким шагом последует запрет на пользование указанным мессенджером, это вряд ли обрадует наших сограждан, заявил amic.