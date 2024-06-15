Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу! " ждёт гостей

В Москве начался фестиваль "Лето в Москве". Все на улицу!", который продлится до 8 сентября. На протяжении всего фестиваля будут проходить различные мероприятия - от спортивных соревнований до культурно-развлекательных программ.
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