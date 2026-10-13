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Рупор киевских «соросят»: Охлаждение Трампа к Зеленскому – временное, надо перетерпеть

Рупор киевских «соросят»: Охлаждение Трампа к Зеленскому – временное, надо перетерпеть

Дизельная сделка с Россией и озвученные упреки в адрес властей Украины – временное охлаждение Дональда Трампа, которое сторонникам бандеровского режима нужно перетерпеть и дождаться очередной смены позиции президента США.

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