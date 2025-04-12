На телах погибших в «Крокусе» нашли колото-резаные раны

По официальным данным, тогда погибло 145 человек У некоторых погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» нашли не только огнестрельные, но и колото-резаные раны, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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