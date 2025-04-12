НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    не удивилДональд Трамп про...
  • Eduard
    Чем природы меньшете оа ценне!В Ленинградском з...
  • Eduard
    Бедненький!В Ленинградском з...

На телах погибших в «Крокусе» нашли колото-резаные раны

На телах погибших в «Крокусе» нашли колото-резаные раны

По официальным данным, тогда погибло 145 человек У некоторых погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» нашли не только огнестрельные, но и колото-резаные раны, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх