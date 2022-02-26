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Джеймс Харден в 1-м матче за «Сиксерс» повторил общий результат Бена Симмонса по 3-очковым за команду

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден дебютировал за команду в матче с «Вулвс» (133:102), набрав 27 очков, 8 подборов и 12 передач.

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