СБУ назвала катастрофой атаку хакеров на «Киевстар»: уничтожено почти всё

Целью атаки представитель СБУ назвал нанесение «психологического удара». По его словам, атака стала, возможно, первым примером полного разрушения ядра телекоммуникационной системы Хакерская атака на компьютерную систему компании «Киевстар», крупнейшего на Украине оператора мобильной связи, привела к «катастрофическим» разрушениям и уничтожила «почти всё», заявил в интервью Reuters глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк.