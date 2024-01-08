Какой септик лучше

Септик – практичный вариант устройства местной канализации. Разновидностей локальных очистных сооружений, которые можно использовать для частного дома, существует множество, от самых простых самодельных установок, до автономных станций, позволяющих очистить стоки практически на сто процентов.
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