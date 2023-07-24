Спички - не игрушка

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Трупами завалили

В очередной раз всплыла тема «трупами завалили». На этот раз в контексте того, что натовские генералы шлют украинцев на минные поля, чтобы те разминировали их собой.

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Комментарии
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Сергей Росси
Брехня полная.
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14 час.
Сергей Иовенко
Почему то забыли упомянуть остров Кыска, где пиндосы и канадцы героически сражались сами с собой освобождая остров от японцев, которые покинули его загодя до штурма острова
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13 час.
АЛ
Алексей Лиманкин
👍👍
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7 час.

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