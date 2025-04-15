В США разработают новую технологию стыковки космических аппаратов

Компания Katalyst Space из Аризоны и европейский стартап LMO Space займутся разработкой технологии стыковки космических аппаратов, основанной на использовании данных с камер видеонаблюдения и без использования традиционных для данной задачи лазерных дальномеров, 15 апреля сообщает издание SpaceNews.
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