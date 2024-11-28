Ученые выявили загадочные разговоры в океане

Звуки, известные как Bio-Duck, исходят от нескольких источников, которые общаются между собой, словно ведут диалог Исследователи зафиксировали загадочные звуки в водах вокруг Антарктиды, напоминающие «кряканье утки», но более мощные и сложные.
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