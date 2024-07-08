Летчик ВКС России: после угона Ту-22М3 семья должна была выехать на Украину

Лётчик ВКС России, которого спецслужбы Украины безуспешно пытались убедить угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3, заявил на видео ФСБ, что, по задумке украинцев, после угона самолёта его семья должна была выехать на Украину.
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