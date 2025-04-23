На Западе оценили предложение США признать присоединение Крыма Россией

Предложение США признать присоединение Крыма Россией приближает конфликт к мирному завершению. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.
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