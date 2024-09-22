В армии раскрыли, что произошло в Курской области: «Перешла к врагу»

ВСУ снова начали активные действия в Курской области и пытаются атаковать позиции российских войск. Контрнаступление российских войск в Курской области, начавшееся в начале сентября, быстро застопорилось из-за недостатка сил.
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