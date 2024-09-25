Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Пацан пусть живет и занимается чем хочет, только не надо в этом случае папашке находится при власти в России. И вообщ...А не находится ли...
  • Одиссей
    не вариант...  Безъязыкие не будут сидеть смирно, они будут заниматься своими делами, перешептываться, играть и т.п. ...В Котельниках учи...
  • Олег Самойлов
    А не проще ли учителям забить большой и толстый на приезжих? С детьми по-русски разговаривающими и понимающими, о чем...В Котельниках учи...

Безграничная толерантность или немецкие контролёры - только для немцев

Безграничная толерантность или немецкие контролёры - только для немцев

Просто замечательная новость пришла сегодня из Германии! Там продолжают совершенствовать свою демократию и толерантность, а также бороться за права угнетённых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх