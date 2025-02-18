Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 622 подписчика

Невероятная реконструкция дореволюционного дома! Теперь в нем есть высокий цокольный этаж, большая теплая веранда и именные спальни

Невероятная реконструкция дореволюционного дома! Теперь в нем есть высокий цокольный этаж, большая теплая веранда и именные спальни

«Суздаль дом» Многие дома в старинном городе Суздале вполне могли бы стать музеем, но некоторые из них можно не только посетить с экскурсией, но и остановиться в качестве гостя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия Курзаева
Из дома сделали музей  русского деревянного зодчества.
Ответить
15 час.
наверх